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Mondelez купит европейского производителя снэков Chipita за $2 млрд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов Mondelez International сообщил, что подписал соглашение о покупке европейского производителя снэков Chipita SA примерно за $2 млрд. Сумма сделки может скорректироваться к моменту ее завершения, в том числе из-за выпуска новых долговых обязательств.

Chipita была создана в Греции свыше 40 лет назад, а сейчас является одним из крупнейших производителей соленых и сладких снэков в Центральной и Восточной Европе. Компания владеет 13 производственными площадками и поставляет продукцию на рынки более чем 50 стран, штат насчитывает свыше 5 тыс. человек. Выручка по итогам 2020 года составляла $580 млн. Chipita владеет различными брендами, включая круассаны 7Days и Chipicao.

Котировки акций Mondelez в начале торгов в среду снижаются на 0,2%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 9% - до $89,5 млрд.

Chipita Mondelez США Греция

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