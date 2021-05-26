Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар в РФ за неделю с 18 по 24 мая после двухнедельной остановки повысились на 0,1%. Это следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

В 19 регионах цены выросли на 0,1-0,5%, в 8 – на 0,6-0,9%, в 5 – на 1-2%. В 30 субъектах цены не изменились, в 19 они снизились на 0,1-0,9%, в четырех субъектах – на 1-1,4%.

Рост цен на подсолнечное масло, которые, как и на сахар, являются предметом ценового регулирования, за неделю ускорился до 0,5% против 0,3% неделей ранее. Причем в некоторых регионах рост достигал 3,2%.

В 28 регионах масло подорожало на 0,1-0,5%, в 13 – на 0,6-0,9%, в 11 – на 1-3,2%. В 28 субъектах цены не изменились, в пяти –снизились на 0,1-1,2%.

Цены на курятину, как и на предыдущей неделе, повысились на 0,2%, рост цен на свинину ускорился до 0,5% с 0,3% неделей ранее. Мясо кур в 28 регионах подорожало на 0,1-0,5%, в восьми – на 0,6-0,9%, в девяти – на 1,0-3,4%. В 10 субъектах цены не изменились, в 24 – снизились на 0,1-0,9%, в шести – на 1-1,7%.

На крупяном рынке из основных круп на минувшей неделе подорожала только гречка – на 0,7% против 0,6% неделей ранее. Цены на пшено не изменились, рис подешевел на 0,1%.

Продолжается снижение цен на яйца. За неделю они подешевели на 2,3% (на 1,4% неделей ранее). В 13 регионах цены снизились на 0,1-0,9%, в 20 – на 1-2,3%, в 22 – на 2,4-4,9%, в 14 субъектах – на 5-15,7%. В четырех регионах цены не изменились, в девяти – повысились на 0,1-0,9%, в трех – на 1-2,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились, констатирует Росстат. При этом капуста подорожала на 7% (на 4,4% неделей ранее), морковь – на 5,2% (на 3,4%), картофель – на 3,8% (на 3%), репчатый лук – на 2,5% (на 3,1%), яблоки – на 0,1% (на 0,3%). Цены на огурцы снизились на 8,2% (на 4,6% неделей ранее), на помидоры – на 3,5% (на 2,3%).

Водка подорожала на 0,3%. Неделей ранее ее цена снизилась на 0,2%.