Действие ценовых соглашений по сахару прекращается в РФ с 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ценовые соглашения по сахару прекращают действовать в РФ с 1 июня. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", не ждут роста цен до начала переработки сахарной свеклы нового урожая.

Соглашения, устанавливающие предельный размер цен на сахар, были подписаны в середине декабря 2020 года между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговлей. Необходимость в них возникла после резкого подорожания сахара из-за снижения его производства в прошлом году. Они предусматривали отпускную цены на сахар не выше 36 рублей за кг, розничную - не выше 46 рублей. Соглашения были рассчитаны до 31 марта. Но затем - из-за опасения роста цен - было принято решение об их продлении.

Замораживание цен на сахар сопровождается дополнительными мерами поддержки производителей. Предполагается, что сахарные заводы при условии реализации своей продукции в розницу по установленной цене будут получать субсидии в размере 5 рублей за 1 кг. Эта мера рассчитана на период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Дальнейшая пролонгация соглашений не предусмотрена. Представители отрасли не прогнозируют рост цен после их отмены и рассчитывают на выплату обещанных субсидий на покупку сахарной свеклы.

"Компания намерена исполнять договор с Минсельхозом и предписанный объем сахара будет поставлять в сетевые магазины и покупателям из списка рекомендованных по 36 рублей, - заявил заместитель гендиректора холдинга "Продимекс" (ведущий оператор российского рынка сахара) Вадим Ерыженский.

По его словам, такая цена будет действительна до нового урожая. "В сентябре цена может упасть до минимальной сама по себе, уже без каких-либо соглашений, в связи с прогнозируемым высоким урожаем сахарной свеклы", - прогнозирует он.

"По моей информации, основные компании, представляющие около 60% рынка, будут продолжать поддерживать цену в 36 рублей и после окончания соглашения при условии выплаты компенсации в 5 тыс. рублей за тонну поставленного по этой цене сахара", - заявил финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в настоящее время перебоев с поставками сахара у крупнейших торговых сетей, входящих в ассоциацию, нет. "Сформированы запасы, которые позволяют гарантировать наличие сахара на полках магазинов при любом уровне спроса. Динамика цен в ритейле будет напрямую зависеть от изменения цен поставщиков", - заявили в отраслевом объединении.

В сети "Лента" сообщили, что сахар есть во всех магазинах, компания не заинтересована в росте цен.

Как заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в настоящее время в стране есть ресурсы сахара, которые "позволят отрасли спокойно дожить до нового урожая, без ценовых катаклизмов, и войти в переработку сахарной свеклы нового урожая". "Правильное решение - создать интервенционный фонд сахара. Надеемся, что он поможет удерживать ситуацию под контролем", - сказал он.

В то же время Рылько считает, что принятые в конце прошлого года ценовые решения поставили сахарную отрасль в сложное положение. "Правительство допустило ошибку с уровнем "добровольной" отпускной цены, которую взяли на себя сахарные заводы - 36 рублей, - заявил он. - Сахарные заводы до соглашения в течение трех месяцев закупали у свекловодов сахарную свеклу исходя из того, что отпускная цена сахара будет не менее 42 рублей за кг. Это довольно четко корреспондировалось с урожайностью сахарной свеклы и производством сахара". При этом он уточнил, что сахарная свекла является ключевым компонентом себестоимости производства сахара.

"В результате отрасль была поставлена в чрезвычайно тяжелые условия, продавая сахар определенной группе покупателей по 36 рублей за кг", - сказал глава ИКАР.

"Кроме того, заниженная цена стимулировала потребление, в том числе через экспорт в некоторые соседние страны, вместо того, чтобы сдерживать его", - отметил он.

При этом Рылько заявил, что "ожидания, что за рубежом можно дешево закупить крупные объемы сахара (по беспошлинной квоте в 350 тыс. тонн - ИФ), были неверными. "Выяснилось, что сахар по импорту будет дорогим даже без пошлины - заведомо выше 40 рублей за кг", - уточнил он.

"Поэтому надеемся, что правительство проведет тщательный анализ последствий принятых решений, чтобы не допускать такие ситуации в будущем", - сказал Рылько.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай сахарной свеклы составит 40-44 млн тонн, это позволит выработать 6-6,3 млн тонн сахара. Этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей. Объем интервенционного фонда, закупки в который планируются в сентябре-октябре, может составить до 500 тыс. тонн.