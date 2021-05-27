Замглавы "РусАла" Полетаев выдвинут в совет директоров "Мегафона"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мегафона" утвердил список кандидатов в новый состав совета, который акционеры изберут на годовом собрании 30 июня. В перечень впервые вошел замгендиректора "РусАла" Максим Полетаев, говорится в материалах компании.

Новичком в совете также может стать глава московского офиса компании "Уинстон энд Строн ЛЛС", заведующий сектором "Институт государства и права" РАН Николай Крылов.

В список кандидатов не вошли входящие в действующий состав совета исполнительный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан и коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов компании Эмин Антонян.

Помбухчан, как сообщалось, с 1 июля станет гендиректором "Мегафона". Антонян, согласно материалам компании, номинирован в состав правления.

Среди номинантов в совет директоров также нет гендиректора Геворка Вермишяна, который, как сообщала компания, покинет нынешнюю должность и войдет в совет с 1 июля. При этом Вермишян также не вошел в список кандидатов в состав правления.

Остальные кандидаты в совет директоров "Мегафона" входят в его действующий состав: генеральный директор ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" Иван Стрешинский, основатель ИТ-группы "ИКС Холдинг" Антон Черепенников, экс-глава TeliaSonera/Telia Company Йохан Дэннелинд, заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО "ХК ЮэСэМ" Евгений Быстрых и директора по корпоративному управлению ООО "ЮэСэМ Телеком" Максим Анипкин.

Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Годовое собрание акционеров "Мегафона" пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра - 7 июня.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России, его услугами пользуются 70,4 млн абонентов. "Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".