Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Словакия СловакияПервый периодBНачало в 16:15США США1 : 1Латвия ЛатвияПервый период

Замглавы "РусАла" Полетаев выдвинут в совет директоров "Мегафона"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мегафона" утвердил список кандидатов в новый состав совета, который акционеры изберут на годовом собрании 30 июня. В перечень впервые вошел замгендиректора "РусАла" Максим Полетаев, говорится в материалах компании.

Новичком в совете также может стать глава московского офиса компании "Уинстон энд Строн ЛЛС", заведующий сектором "Институт государства и права" РАН Николай Крылов.

В список кандидатов не вошли входящие в действующий состав совета исполнительный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан и коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов компании Эмин Антонян.

Помбухчан, как сообщалось, с 1 июля станет гендиректором "Мегафона". Антонян, согласно материалам компании, номинирован в состав правления.

Среди номинантов в совет директоров также нет гендиректора Геворка Вермишяна, который, как сообщала компания, покинет нынешнюю должность и войдет в совет с 1 июля. При этом Вермишян также не вошел в список кандидатов в состав правления.

Остальные кандидаты в совет директоров "Мегафона" входят в его действующий состав: генеральный директор ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" Иван Стрешинский, основатель ИТ-группы "ИКС Холдинг" Антон Черепенников, экс-глава TeliaSonera/Telia Company Йохан Дэннелинд, заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО "ХК ЮэСэМ" Евгений Быстрых и директора по корпоративному управлению ООО "ЮэСэМ Телеком" Максим Анипкин.

Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Годовое собрание акционеров "Мегафона" пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра - 7 июня.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России, его услугами пользуются 70,4 млн абонентов. "Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон РусАл Уинстон энд Строн Максим Полетаев Николай Крылов Хачатур Помбухчан Геворк Вермишян

Новости

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Кофе подорожал до четырехлетнего максимума

Кофе подорожал до четырехлетнего максимума

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Отменен рейс Air France из Парижа в Москву

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');