В "Мегафоне" сменится гендиректор

Гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян покинет этот пост и войдет в состав совета директоров компании, его сменит исполнительный директор Хачатур Помбухчан, сообщил оператор.

Эти кадровые решения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрения совета директоров. Затем их должно будет утвердить собрание акционеров компании. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года.

Вермишян, войдя в совет директоров, сосредоточится на развитии международных и стратегических активов "Мегафона".

"Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию "Мегафона", вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский.

Вермишян руководил "Мегафоном" с ноября 2017 года. До этого он шесть лет был финдиректором компании.

С 2007 по 2011 годы он курировал корпоративные финансы в АФК "Система", а до этого пять лет работал в "ЛУКОЙле", где прошел путь от аналитика до замглавы корпоративных заимствований в Управлении по работе с банками и финансовыми рынками.

Хачатур Помбухчан в 2020 году вошел в совет директоров "Мегафона", а затем стал исполнительным директором компании. Также он занимает должность коммерческого директора в "ЮэСэМ Телеком". В 2008-2018 годах он был финдиректором ПАО "Магнит", в 2018 году возглавил компанию.