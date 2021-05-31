Поиск
AНачало в 20:15Швеция Швеция3 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Финляндия Финляндия3 : 2ОТЛатвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Белоруссия Белоруссия0 : 6Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия1 : 7Канада КанадаОконченподробнее

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.", - сказал он в интервью РБК ТВ.

"Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник - вот (100 млрд руб. - ИФ)", - сказал чиновник.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил Белоусов.

Андрей Белоусов

Новости

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP

"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

Байден представил проект годового бюджета с расходами в $6 трлн

Байден представил проект годового бюджета с расходами в $6 трлн

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

Экспортная пошлина на пшеницу со 2 июня составит $28,1 за тонну

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');