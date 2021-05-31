Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.", - сказал он в интервью РБК ТВ.

"Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник - вот (100 млрд руб. - ИФ)", - сказал чиновник.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил Белоусов.