Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, благодаря которой металлургические компании получили сверхдоходы, власти ищут решение вместе с бизнесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью РБК ТВ в понедельник утром первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей - в такую сумму он оценил сверхприбыль отрасли от повышения цен в рамках поставок для гособоронзаказа и финансируемых из бюджета инвестпроектов. Белоусов сказал, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет через налоговые платежи.

"Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса", - сказал Песков в беседе с журналистами.

На вопрос о том, кто виноват в том, что бюджет понес дополнительные затраты, Песков ответил: "Здесь вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает".

Пескова также попросил прокомментировать заявление Белоусова, что металлурги "нахлобучили" государство в части госкапвложений, и оценить, насколько негативны такие интонации в адрес крупного бизнеса.

"Я воздержусь от каких-то комментариев. Рекомендую вам в правительство обращаться или непосредственно к Андрею Рэмовичу (Белоусову - ИФ)", - ответил представитель Кремля. Заявления Белоусова уже вызвали резкую ответную реакцию металлургов: глава отраслевого объединения "Русская сталь" и владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора.