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AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - AliExpress Россия начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях "Почты России", говорится в сообщении компании.

Первые четыре пункта выдачи заказов начали работать в Москве. В целом по России в 2021-2022 годах компании планируют открыть еще не менее 2 тыс. брендированных ПВЗ.

Помимо зоны для получения и отправки посылок в новых пунктах выдачи есть примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Также в ПВЗ можно оформить возврат не подошедшего товар, если продавец поддерживает эту функцию.

"Почта России" доставляет более 80% зарубежных заказов AliExpress Россия. С марта 2021 года покупатели могут получить заказ с AliExpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11,4 тыс. населенных пунктах.

В марте 2021 года "Почта России" и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве и программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат локальным продавцам AliExpress в России услуги фулфилмента (англ. fulfilment "выполнение", комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) для хранения товаров и комплектации заказов в логистических центрах "Почты" по всей стране. Также компании планируют открыть под объединенным брендом "Почты России" и AliExpress Россия более 10 тыс. новых почтоматов и пунктов выдачи по всей стране.

AliExpress AliExpress Россия Почта России

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