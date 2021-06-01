"Почте России" разрешили продавать с доставкой безрецептурные лекарства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Почта России" получила разрешение Росздравнадзора на дистанционную продажу безрецептурных лекарств, позволяющую доставлять препараты, говорится в сообщении компании.

"Теперь "Почта" сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам", - говорится в сообщении.

Для доставки лекарств, требующих соблюдения температурного режима, у курьеров "Почты" появятся термоконтейнеры. Кроме того, "Почта" модернизирует логистический центр во Внуково: в терминале появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов.

Кроме того, "Почта России" расширяет штат и нанимает фармацевтов. "Это позволит "Почте" сертифицировать логистический центр "Внуково" и получить оптовую лицензию. В дальнейшем компания планируют сертифицировать все свои логистические центры", - говорится в сообщении.

С 2019 года "Почта России" начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планирует доставлять лекарства на дом. Сейчас день они работают в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, республик Башкирии и Чувашии.

Компания тестирует доставку напрямую от производителя нетермолабильных (не требующих соблюдения температурного режима) медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны. Также "Почта" доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.