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Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировали на 1 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ по итогам заседания во вторник подчеркнули необходимость продолжения ежемесячных консультаций и тщательного мониторинга фундаментальных показателей рынка, следующая встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 1 июля.

Как говорится в итоговом коммюнике, министры также подтвердили существующую приверженность стабильности на рынке, при этом темпы корректировки будут определяться в соответствии с рыночными условиями.

Кроме того, страны подтвердили критическую важность соблюдения полного соответствия своим обязательствам и преимущество продления периода компенсации до конца сентября 2021 года, как того требуют некоторые страны с отстающими показателями.

Ранее во вторник сообщалось, что министры стран ОПЕК+ в ходе самого короткого за всю историю организации заседания приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

ОПЕК+

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