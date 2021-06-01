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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить план добычи нефти на июль, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи сырья: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на уровне января, в мае-июле распределение квот будет диспропорциональным. РФ может нарастить добычу на 39 тыс. б/с в мае, на столько же – в июне и июле. Казахстан может увеличивать производство нефти на 6 тыс. б/с в месяц.

ОПЕК

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