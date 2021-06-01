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Исполнение сделки странами ОПЕК+ в апреле составило 113%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в апреле исполняли сделку на 113%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Была достигнута договоренность, что в июле месяце параметры, которые мы ранее обсуждали, будут сохранены. Это означает, что рост добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК составит 441 тыс. б/с (в июле - ИФ). Я напомню, что в июне месяце - это 300 тыс. б/с и в мае месяце тоже 300 тыс. б/с", - отметил вице-премьер.

"Была достигнута договоренность, что в июле месяце параметры, которые мы ранее обсуждали, будут сохранены. Это означает, что рост добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК составит 441 тыс. б/с. Я напомню, что в июле месяце - это 300 тыс. б/с и в мае месяце тоже 300 тыс. б/с. Таким образом, мы выходим к концу июня на параметры, которые были обозначены соглашением от апреля месяца прошлого года. И общее сокращение уже будет не 10 млн б/с, как это было изначально, а мы выйдем на уровень 5,7 млн б/с всеми странами в совокупности", - сообщил он.

Ранее в коммюнике по итогам заседания стран ОПЕК+ сообщалось, что общее соответствие корректировкам производства в апреле составило 114% (включая Мексику).

ОПЕК ОПЕК+ Александр Новак

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