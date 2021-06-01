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Новак заявил о балансе на нефтяном рынке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Баланс на мировом нефтяном рынке наблюдается уже несколько месяцев, в июне запасы выйдут на средний пятилетний уровень, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги министерской встречи ОПЕК+.

"Мы оценили текущую ситуацию на рынке и прогнозы до конца года. В рамках нашей сессии были повышены прогнозы роста мирового ВВП - до 5,5%. Были повышены прогнозы по росту спроса на нефть в мире, и этот спрос, по нашим оценкам, в 2021 году будет составлять 6 млн б/с, в начале года мы планировали где-то около 5-5,5 млн б/с. Уже несколько месяцев наблюдается более быстрое восстановление потребления нефти и нефтепродуктов. В частности, авиационные перевозки на сегодня вышли на уровень 65-70% от докризисного уровня. Автомобильные вышли на уровень 100% от докризисного, в России даже выше - почти 103-105%", - сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что уже несколько месяцев на рынке наблюдается баланс спроса и предложения, в первую очередь благодаря соглашению, которое действует в течение года, когда с рынка были сняты значительные объемы нефти.

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"И это позволило снизить излишки запасов с 260 млн баррелей до 34 млн баррелей. Мы ожидаем, что в июне выйдем на средний пятилетний уровень. И эта цель, которая ставится. И те цены, которые мы сегодня наблюдаем на рынке, они более-менее стабильны на протяжении последних нескольких месяцев. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована", - добавил Новак.

ОПЕК ОПЕК+ Александр Новак

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