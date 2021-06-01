Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия5 : 0Белоруссия БелоруссияВторой периодонлайнBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияВторой периодAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 7Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия2 : 4США СШАОконченподробнее

"Норникель" принял стратегию в области экологии и изменения климата

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" принял стратегию в области экологии и изменения климата, говорится в сообщении компании.

"Норникель" предполагает в этом году начать реализацию на всех предприятиях комплексного плана, направленного на значительное улучшение экологических показателей.

Новая стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, а также затрагивает взаимодействие со стейкхолдерами. Это главные направления, находящиеся в центре природоохранной деятельности "Норникеля".

Всего стратегия определяет 21 цель в области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов SO2, соответствие принципам TCFD и внедрение принципов "Глобального стандарта хвостохранилищ" (Global Tailings Standard).

Основные инициативы, способствующие достижению этих целей, включают поступательную реализацию Серной программы, рециркуляцию и повторное использование воды; восстановление земель; мониторинг промышленных активов; проведение оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании, инвестирование в "зеленые" технологии и переоснащение мощностей "Норникеля" ради движения в сторону углеродной нейтральности производства.

"Комплексная экологическая стратегия – это свидетельство того, что "Норникель" намерен четко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в попытке стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира. Для меня один из ключевых элементов стратегии – это амбициозная программа декарбонизации производства, которая является важным шагом на пути к созданию "зеленых" металлов", – прокомментировал документ глава совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни.

Как сообщалось, "Норникель" планирует удержать выбросы парниковых газов к 2030 году ниже 10 млн тонн C02-эквивалента. Этот уровень практически соответствует текущему (по итогам 2020 года – 9,7 млн тонн), но с учетом роста производства на 30% произойдет существенное снижение. Снижение до уровня менее 10 млн тонн к 2030 году является промежуточной целью "Норникеля", который планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Норникель

Новости по теме

Новости

В ОПЕК+ согласились следовать намеченному плану по добыче нефти в июле

"Транснефть" урегулировала с "Роснефтью" два кейса по "грязной" нефти в "Дружбе"

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Минцифры хочет обязать операторов связи устанавливать российское оборудование LTE

Закачка газа в российские хранилища превысила объем пополнения ПХГ всей Европы

Закачка газа в российские хранилища превысила объем пополнения ПХГ всей Европы

Дума разрешит менять купюры на сумму до 40 тысяч рублей без предъявления паспорта

Дума разрешит менять купюры на сумму до 40 тысяч рублей без предъявления паспорта

ЦБ начал вести список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

ПМЭФ-2021

Выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено социально-экономическому развитию РФ

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');