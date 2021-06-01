"Норникель" принял стратегию в области экологии и изменения климата

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" принял стратегию в области экологии и изменения климата, говорится в сообщении компании.

"Норникель" предполагает в этом году начать реализацию на всех предприятиях комплексного плана, направленного на значительное улучшение экологических показателей.

Новая стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, а также затрагивает взаимодействие со стейкхолдерами. Это главные направления, находящиеся в центре природоохранной деятельности "Норникеля".

Всего стратегия определяет 21 цель в области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов SO 2 , соответствие принципам TCFD и внедрение принципов "Глобального стандарта хвостохранилищ" (Global Tailings Standard).

Основные инициативы, способствующие достижению этих целей, включают поступательную реализацию Серной программы, рециркуляцию и повторное использование воды; восстановление земель; мониторинг промышленных активов; проведение оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании, инвестирование в "зеленые" технологии и переоснащение мощностей "Норникеля" ради движения в сторону углеродной нейтральности производства.

"Комплексная экологическая стратегия – это свидетельство того, что "Норникель" намерен четко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в попытке стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира. Для меня один из ключевых элементов стратегии – это амбициозная программа декарбонизации производства, которая является важным шагом на пути к созданию "зеленых" металлов", – прокомментировал документ глава совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни.