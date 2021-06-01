"Норникель" принял стратегию в области экологии и изменения климата
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" принял стратегию в области экологии и изменения климата, говорится в сообщении компании.
"Норникель" предполагает в этом году начать реализацию на всех предприятиях комплексного плана, направленного на значительное улучшение экологических показателей.
Новая стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, а также затрагивает взаимодействие со стейкхолдерами. Это главные направления, находящиеся в центре природоохранной деятельности "Норникеля".
Всего стратегия определяет 21 цель в области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов SO2, соответствие принципам TCFD и внедрение принципов "Глобального стандарта хвостохранилищ" (Global Tailings Standard).
Основные инициативы, способствующие достижению этих целей, включают поступательную реализацию Серной программы, рециркуляцию и повторное использование воды; восстановление земель; мониторинг промышленных активов; проведение оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании, инвестирование в "зеленые" технологии и переоснащение мощностей "Норникеля" ради движения в сторону углеродной нейтральности производства.
"Комплексная экологическая стратегия – это свидетельство того, что "Норникель" намерен четко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в попытке стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира. Для меня один из ключевых элементов стратегии – это амбициозная программа декарбонизации производства, которая является важным шагом на пути к созданию "зеленых" металлов", – прокомментировал документ глава совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни.
Как сообщалось, "Норникель" планирует удержать выбросы парниковых газов к 2030 году ниже 10 млн тонн C02-эквивалента. Этот уровень практически соответствует текущему (по итогам 2020 года – 9,7 млн тонн), но с учетом роста производства на 30% произойдет существенное снижение. Снижение до уровня менее 10 млн тонн к 2030 году является промежуточной целью "Норникеля", который планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.