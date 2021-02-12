Чиновники назвали краснокнижных птиц, пострадавших из-за аварии в Норильске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края определило сумму ущерба, нанесенного природе региона аварией на норильской ТЭЦ-3, опираясь на исследования ученых Сибирского федерального университета, объяснила пресс-служба администрации. Чиновники назвали пострадавшие виды.

"Исследования показали, что на территории уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц. Повреждены водно-болотные угодья, нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, как следствие, уничтожены кладки и гнезда. Зона прямого воздействия на объекты животного мира составила площадь около 14 кв. км", - говорится в сообщении.

Кроме того, на пострадавшей территории обитал 81 вид птиц, 18 из которых занесены в Красную книгу России и Красноярского края, это в том числе орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, клоктун, белоклювая гагара".

Также ученые зафиксировали разрушения обитаемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, других жилищ животных, и ухудшение условий отдыха, нагула, размножения, путей миграции объектов животного мира.

Минприроды края и ученые готовы помочь "Норникелю" в подготовке комплексного плана мер по охране и восстановлению популяций охотничьих ресурсов, млекопитающих и птиц, а также среды их обитания.

"Норникель" 11 февраля сообщил, что его структура "НТЭК" получила от Миннистерства экологии Красноярского края требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, в сумме 494 млн рублей (около $7 млн по текущему курсу).

Власти региона предложили возместить ущерб в течение 30 дней, либо принять меры по восстановлению окружающей среды, которой был причинен вред.

Чиновники предупредили компанию, что если она откажется компенсировать ущерб добровольно, регион обратится в суд.

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании около 148 млрд рублей ущерба. Суд снизил сумму требований к НТЭК всего на 1,5 млрд рублей, присудив "дочке" "Норникеля" 146,17 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу). Из них 145,492 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, остальные 685 млн рублей - в бюджет Норильска.