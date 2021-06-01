ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи нефти - увеличение темпов вакцинации, несмотря на продолжающиеся локдауны, дает надежду на более скорое восстановление спроса, а перспективы наращивания добычи нефти в Иране, пока находящемся под санкциями, неясны.

Правильным курсом идете

Еще в начале апреля страны ОПЕК+ решились наконец восстанавливать добычу, как это и было задумано в январе 2021 года: в мае страны ОПЕК+ запланировали рост добычи на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне - на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле - на 441 тысяч баррелей в сутки с тем, чтобы к июлю уже выйти на запланированные в январе уровни. Однако поскольку данное решение было принято на фоне падающего спроса, было договорено собираться каждый месяц всем составом и корректировать решения в случае необходимости.

Во вторник решения были подтверждены, так же, как и месяцем ранее (встреча состоялась в конце апреля).

Оба лидера сделки - и Россия, и Саудовская Аравия - признали, что на рынке, несмотря на серьезное улучшение, все еще присутствуют "облака" и "риски высокой неопределенности", но коммерческие запасы нефти уже в июне приближаются к среднему уровню за 2015-2019 годы, что является мерилом эффективности соглашения ОПЕК+.

Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, рынок принял увеличение добычи, картина спроса демонстрирует признаки улучшения на рынке, значит "решение было правильным". "Однако, на горизонте все еще видны облака, поэтому нам нужно продолжать консультироваться и пристально мониторить рыночные показатели и действовать проактивно для обеспечения рыночной стабильности", - заметил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь заметил, что, "несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня снизились и запасы достаточно, и вырос спрос, стабилизировались цены, тем не менее, мы видим, в том числе, и что по-прежнему есть риски высокой неопределенности".

По его словам, баланс на мировом нефтяном рынке наблюдается уже несколько месяцев, в июне запасы выйдут на средний пятилетний уровень.

"Мы оценили текущую ситуацию на рынке и прогнозы до конца года. В рамках нашей сессии были повышены прогнозы роста мирового ВВП - до 5,5%. Были повышены прогнозы по росту спроса на нефть в мире, и этот спрос, по нашим оценкам, в 2021 году будет составлять 6 млн баррелей в сутки - в начале года мы планировали где-то около 5-5,5 млн баррелей в сутки. Уже несколько месяцев наблюдается более быстрое восстановление потребления нефти и нефтепродуктов. В частности, авиационные перевозки на сегодня вышли на уровень 65-70% от докризисного уровня. Автомобильные вышли на уровень 100% от докризисного, в России даже выше - почти 103-105%", - сказал российский вице-премьер.

"На рынке уже несколько месяцев мы наблюдаем баланс спроса и предложения, в первую очередь благодаря тому соглашению, которое действует в течение года, когда с рынка были сняты значительные объемы (нефти - ИФ). И это позволило снизить излишки запасов с 260 млн баррелей до 34 млн баррелей. Мы ожидаем, что в июне выйдем на средний пятилетний уровень. И эта цель, которая ставится. И те цены, которые мы сегодня наблюдаем на рынке, они более-менее стабильны на протяжении последних нескольких месяцев. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована", - добавил Новак.

По итогам заседания стран ОПЕК+ сообщалось, что общее соответствие корректировкам производства в апреле составило 114% (включая Мексику).

Опять неопределенность

Основным фактором неопределенности, который мог бы позволить спекулировать насчет возможного сдерживания роста добычи, на сегодня считалась возможность наращивания добычи Ираном - сейчас активно обсуждается перспектива снятия со страны нефтяных санкций США.

Однако, технический комитет ОПЕК+, прошедший накануне, не посчитал этот фактор определяющим на данный момент. "Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - комментировал итоги технического комитета ОПЕК+ (JTC) генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Принц Абдулазиз был более категоричен. По его словам, министры ОПЕК+ не обсуждали иранский фактор ни на министерской встрече, ни даже на мониторинговом комитете ОПЕК+. Министр сказал, что пока нет ясности относительно возвращения иранской нефти на рынок, отметив, что текущая ситуация на рынке позволяет странам ОПЕК+ проводить действия, запланированные на июль.

La-La-Land

Еще более категорично принц высказался относительно прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), гласящего, что нужно уже сейчас остановить инвестиции в новые нефтегазовые проекты, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Министр Саудовской Аравии назвал этот прогноз сиквелом фильма La-La-Land, по всей видимости, намекая на его несерьезность и мечтательность.

"Что касается Саудовской Аравии, мы уже приняли решение об увеличении наших добычных мощностей, и не удивляйтесь нисколько, что мы вернемся снова к дополнительным объявлениям в нужное время относительно того, что мы видим сами, а не направляемые сиквелом к сценарию La-La-Land (прогноз МЭА - ИФ)", сказал министр.

Он не стал конкретизировать, означают ли эти слова отказ от планов или, возможно, еще большее увеличение добычных мощностей, подчеркнув, что в настоящее время проводятся инжиниринговые исследования, но объявлять о чем-либо будет Saudi Aramco "в нужное время".

Весной 2020 года, в разгар ценовой войны на рынке нефти на фоне разрушения сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия объявила о планах увеличить свои мощности по добыче нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки.

Кроме того, министр открыл завесу подсчета уровня добычи нефти Саудовской Аравии с учетом постепенного отказа от добровольных сокращений. Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,482 млн баррелей в сутки, сообщил он.

"Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать - 8,482 млн баррелей в сутки", - сказал принц Абдулазиз.

Согласно отчету ОПЕК, в апреле страна добывала 8,132 млн баррелей в сутки. Таким образом, увеличение составило 350 тысяч баррелей в сутки. Январская квота страны, согласно документам ОПЕК, составляла 9,119 млн баррелей в сутки. В феврале страна добровольно решила убрать с рынка 1 млн баррелей в сутки, а с мая было решено постепенно возвращать этот объем на рынок: 250 тысяч баррелей в сутки - в мае, 350 тысяч баррелей в сутки - в июне, 400 тысяч баррелей в сутки - в июле.

Прямой расчет позволяет думать, что страна планировала увеличить в мае добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля - до 8,369 млн баррелей в сутки.

Официальная квота Саудовской Аравии на май - 9,232 млн баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия в своих расчетах возвращает добровольные ограничения, отталкиваясь от новой официальной квоты, а не от квоты января.