Brent подорожала до $70,5 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в среду на оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,36%), до $70,50 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,93 (1,3%) - до $70,25 за баррель, максимума с мая 2019 года.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,19 (0,28%), до $67,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,4 (2,1%) - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Министры ОПЕК+ во вторник решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что ускорение вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер Александр Новак.

"Настрой участников нефтяного рынка остается позитивным благодаря восстановлению экономики, которое мы наблюдаем в США и Европе", - отмечает аналитик ING Group в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По мнению Паттерсона, спрос на "черное золото" уже до конца текущего года достигнет 98% от докризисного уровня.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тысяч б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тысяч б/с в мае, 350 тысяч б/с в июне и 400 тысяч б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.