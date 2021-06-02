Добыча нефти в России в январе-мае сократилась на 6,3%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В первые пять месяцев 2021 года в России добыча нефти и газового конденсата снизилась на 6,3% в годовом измерении, до 212,22 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча составила 10,3 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В мае 2021 года в России добыли 44,21 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,2% выше показателя мая 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,45 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 72 млн тонн (в мае - 15,17 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 30,26 млн тонн (6,31 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 22,23 млн тонн (4,64 млн тонн), "Газпром нефть" - 16,11 млн тонн (3,24 млн тонн), "Татнефть" - 11,14 млн тонн (2,45 млн тонн), "Башнефть" - 4,8 млн тонн (933,72 тысяч тонн), "Славнефть" - 3,4 млн тонн (857,84 тысяч тонн), "НОВАТЭК" - 3,45 млн тонн (694,58 тысяч тонн), "РуссНефть" - 2,63 млн тонн (545,87 тысяч тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за пять месяцев текущего года добыли 35,73 млн тонн нефти и газового конденсата (в мае - 7,25 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП (соглашений о разделе продукции) за пять месяцев добыли 7,43 млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,49 млн тонн).