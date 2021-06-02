Шувалов заявил о "первоклассном состоянии" ВЭБа после "реальной санации"

Группа ВЭБа, согласно стратегии на 2021-2024 годы, планирует нарастить поддержку экономики РФ на 70%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что пять лет назад ВЭБ фактически пережил санацию, но сейчас госкорпорация находится в "первоклассном состоянии".

"Никакого секрета нет, что за десятилетие с 2007 по 2016 год ВЭБ вел очень много проектов – это и олимпийские, и транспортные проекты, и многие другие. Делал где-то проект успешнее, где-то – нет. Но в силу разных обстоятельств вынужден был пройти по сути – я об этом откровенно говорю, никакого секрета нет, но скажу об этом впервые – начиная с зимы 2016 года ВЭБ переживал реальную, настоящую санацию", - сказал Шувалов, выступая на презентации проекта новой стратегии группы ВЭБа в рамках ПМЭФ-2021.

"Эта санация была завершена в 2017 году. К 2019 году мы пришли в удовлетворительном состоянии. Сейчас ВЭБ, как финансовая организация, находится в первоклассном состоянии. Наша достаточность капитала – свыше 17%, ликвидности на счетах достаточно для того, чтобы выполнять наши бизнес-планы", - подчеркнул Шувалов.

Шувалов возглавил ВЭБ в мае 2018 года, до этого он занимал пост первого вице-премьера. После его назначения в правительстве началось активное обсуждение новых модели и задач ВЭБа.

"Мы в среднесрочной перспективе должны работать безубыточно и всегда обеспечивать возвратность выданных средств. Это означает, что весь наш портфель должен быть первоклассным. Если мы понимаем, что мы берем риск, этот риск, скорее всего, реализуется, то таким проектам необходимо присваивать статус проекта общегосударственного значения – это означает, что в какой-то момент мы придем в Минфин. Это касается, кстати, не только ВЭБа, но и всех организаций, которые входят в наше поле деятельности", - сказал Шувалов.

Он также сообщил, что группа ВЭБа, согласно стратегии на 2021-2024 годы, планирует нарастить поддержку российской экономики на 70%.

"Если мы вместе с коммерческими банками за предыдущие четыре года выдали поддержки на 10 трлн рублей, в поддержке я имею в виду кредитование и поручительства, то мы считаем, что в ближайшие четыре года мы сможем отработать – наша бизнес-амбиция – сумму на 70% больше, то есть почти удвоить за тот же период времени", - отметил Шувалов.