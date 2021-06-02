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ПМЭФ-2021

Москва договорилась о сотрудничестве с Американской торговой палатой

Также столичные власти заключили меморандум с Российско-Британской торговой палатой

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы и Американская торговая палата подписали в среду меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Об этом сообщили в среду в департаменте инвестиционной и промышленной политики российской столицы.

Документ подписали руководитель этого ведомства Александр Прохоров, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Меморандум стал первым подобным документом, подписанным между палатой и московскими властями.

"Американская торговая палата – важный партнер для столицы, поэтому мы подписали соглашение, которое укрепит наше взаимодействие, благоприятно скажется на инвестиционном климате столицы и позволит заключать еще больше инвестпроектов с иностранными компаниями", - привели в сообщении слова Прохорова.

Он добавил, что американские компании – одни из крупных инвесторов в экономику Москвы. Объем накопленных прямых иностранных вложений на 1 октября 2020 года составляет почти 3,1 млрд долларов. Это на 5% выше, чем годом ранее.

В Москве работают заводы мировых производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в столице имеют мировые фармацевтические компании, такие как Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также IT-гиганты Apple, Google, Intel, Microsoft.

В рамках ПМЭФ столичные власти также заключили меморандум о развитии сотрудничества с Российско-Британской торговой палатой. Документ подписали Прохоров, Черемин и президент консультативного совета палаты Чарльз Хендри.

"Заключение меморандума с правительством Москвы позволит повысить информированность британских предпринимателей о возможностях ведения бизнеса в российской столице", - привели в сообщении департамента слова Хендри.

По данным ведомства, британские компании инвестировали в экономику Москвы $16,6 млрд.

В столице работают представительства таких британских предприятий, как Aggreko, Unilever, Diageo, British American Tobacco, фармацевтические компании GlaxoSmithKline, AstraZeneca, юридические и консалтинговые фирмы Baker McKenzie, KPMG, Ernst & Young, Deloitte.

Москва ПМЭФ США

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