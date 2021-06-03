Фондовые индексы США умеренно выросли в среду

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренный подъем по итогам торгов в среду, при этом все три основных индекса завершили сессию вблизи рекордных уровней.

Экономика США росла умеренными (moderate) темпами с начала апреля по конец мая, при этом темпы роста были выше, чем в начале года, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС.

"Я полагаю, нам следует медленно, осторожно сокращать объемы выкупа в надлежащее время", - сказал Харкер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард во вторник заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, выступил против тех, кто считает, что ФРС и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

Котировки акций Lands' End Inc. подскочили на 6,5% в среду после публикации финансовых результатов. Ритейлер одежды получил неожиданную прибыль по итогам первого финансового квартала, а его выручка выросла на 48%.

Акции Advance Auto Parts Inc. подешевели на 1,7%, несмотря на хорошую отчетность. Скорректированная прибыль ритейлера автомобильных запчастей в первом финквартале увеличилась более чем втрое и превзошла прогнозы аналитиков благодаря рекордному росту продаж.

Цена бумаг Donaldson Co. Inc. выросла на 0,7%. Производитель систем фильтрации увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале и повысил прогноз на текущий фингод в целом.

Бумаги Etsy Inc. подорожали на 7,2%. Американская онлайн-площадка для торговли покупает за $1,625 млрд британский модный маркетплейс Depop, который находится в частной собственности.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise снизилась на 0,1% на следующий день после выхода квартального отчета компании. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, увеличил выручку на 11% во втором квартале 2021 финансового года и повысил годовой прогноз.

Акции Zoom Video Communications Inc. потеряли в цене 0,2%. Американская компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 191%, что превзошло как ее собственные прогнозы, так и оценки аналитиков.

Рыночная стоимость Tyson Foods Inc. увеличилась на 0,2%. Американский производитель продуктов питания объявил об уходе президента и главного исполнительного директора Дина Бэнкса. Совет директоров назначил на его место Донни Кинга, который до этого момента занимал пост главного операционного директора фирмы.

Бумаги американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 95,2%, продолжив рост предыдущей сессии. Во вторник их цена подскочила на 22,1% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.

Котировки ADR бразильской JBS SA опустились на 0,3%, прервав пятидневную череду повышений. Большинство заводов компании по производству мяса в США, подвергшихся кибератаке, возобновят свою работу в среду, сообщил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 25,07 пункта (0,07%) и составил 34600,38 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,08 пункта (0,14%) - до 4208,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 19,85 пункта (0,14%) и составил 13756,33 пункта.