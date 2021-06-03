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ПМЭФ-2021

В Beige Book сообщили, что экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными темпами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США с начала апреля по конец мая росла умеренными (moderate) темпами, несколько более высокими, чем ранее в этом году, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Респонденты в нескольких из двенадцати округов страны отметили положительное влияние на экономику вакцинации против COVID-19 и смягчения мер социального дистанцирования, отметив при этом негативные последствия сбоев в цепочках поставок.

"Эффект от увеличения количества вакцинированных был, пожалуй, наиболее заметен в потребительских расходах", - отмечается в сообщении. При этом рост затрат американцев на рестораны и поездки на отдых привел к повышению расходов и в других категориях.

Продажи легковых автомобилей оставались существенными, однако часто они сдерживались нехваткой машин в наличии.

Промышленное производство продолжало расти, даже несмотря на серьезные проблемы с цепочками поставок, которые продолжали приводить к перебоям в работе предприятий. Производственные компании говорили о том, что повсеместная нехватка сырья и рабочей силы, а также задержки с поставками затрудняют доставку продукции покупателям.

Аналогичные проблемы сохранялись и в строительной сфере. Девелоперы часто отмечали, что высокий спрос на покупку жилья, который поддерживается низкими ставками по ипотечным кредитам, превышал их возможности по строительству домов. Это ограничивало объемы продаж, говорится в отчете Федрезерва.

Две трети округов сообщили о сдержанном повышении занятости в апреле-мае, а остальные указали, что прирост был умеренным. На фоне замедления заболеваемости коронавирусной инфекцией наиболее сильное увеличение занятости было отмечено в сфере общественного питания, гостеприимства и розничной торговли. Многие компании по-прежнему говорят о трудностях в поиске и найме персонала, особенно низкооплачиваемых работников. В целом рост заработной платы был умеренным, и все большее число фирм предлагали бонусы и повышали начальную заработную плату для привлечения и удержания работников.

В целом ожидания респондентов изменились мало: бизнес по-прежнему надеется на устойчивый экономический рост. При этом они ожидают повышения затрат, что приведет к увеличению цен в ближайшие месяцы, отмечается в сообщении.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 25 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Кливленда.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 15-16 июня и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических прогнозов.

США Beige Book

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