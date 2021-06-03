"Яндекс" и ВТБ примут участие в СП по производству серверов в России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс", банк ВТБ, группа компаний "Ланит" и производитель компьютерной техники Gigabyte договорились о создании совместного предприятия (СП), которое займется производством серверов на территории РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг на ПМЭФ-2021.

Согласно пресс-релизу "Яндекса", первые серверы планируется выпустить в 2022 году.

СП предполагает открытие центра разработок - он будет проектировать серверы и предлагать продукцию в РФ и за рубежом, а также строительство завода, который займется непосредственно производством серверов и систем хранения данных для дата-центров, а также компонентов "умных устройств".

По условиям сотрудничества, инвестиции в реализацию проекта предоставят "Яндекс", "Ланит" и ВТБ. Объем вложений в создание и развитие СП не раскрывается.

Кроме того, "Яндекс" и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte также будут заниматься запуском и отладкой производства.

При этом до открытия завода "Яндекс" планирует частично перенести производство своих серверов из Китая и Тайваня в РФ.

Предполагается, что интернет-компания будет использовать произведенные СП серверы в собственных дата-центрах и для расширения облачной платформы Yandex.Cloud, а также предлагать их рынку вместе с партнерами.