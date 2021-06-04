"ВТБ Капитал" приобрел 8,8% онлайн-кинотеатра Ivi

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" стал владельцем 8,8% Ivi.ru Media Ltd, головной компании российского ООО "Иви.ру", следует из раскрытия ВТБ.

В конце мая стало известно, что консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi. Распределение долей между инвесторами не раскрывалось.

"ВТБ Капитал" владеет долей в Ivi через Peletano Holdings Limited, следует из сообщения ВТБ.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 году, его основал Олег Туманов, а ранним инвестором был ru-Net Holdings (сейчас - RTP Global) Леонида Богуславского.

Предыдущий раунд инвестиций был осуществлен в 2019 году консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Вложения составили около $40 млн.