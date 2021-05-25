РФПИ с партнерами вложили $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi

Cреди инвесторов - ВТБ Капитал и Абрамович

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил РФПИ.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 года, его основал Олег Туманов, а ранним инвестором был ru-Net Holdings (сейчас - RTP Global) Леонида Богуславского.

Ivi является портфельной компанией РФПИ с 2019 года: предыдущий раунд инвестиций был осуществлен консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Вложения составили около $40 млн.

Ivi - крупнейший онлайн-кинотеатр в России с долей на рынке видео-стриминга более 30% (по данным "ТМТ Консалтинг" за прошлый год). Выручка ООО "Иви.ру" - российского юрлица онлайн-кинотеатра Ivi - по итогам 2020 года составила 8,41 млрд рублей, что на 37,9% выше показателя 2019 года.

Головной компанией российского ООО "Иви.ру" является кипрская Ivi.ru Media Ltd.

С осени 2020 года в СМИ периодически появлялась информация о подготовке онлайн-кинотеатра к IPO на американской NASDAQ.