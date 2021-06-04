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"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" создадут СП для работы на арктическом шельфе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и "НОВАТЭК" создают совместное предприятие для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка на шельфе, сообщила "Газпром нефть". Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Согласно условиям сделки, "НОВАТЭК" приобретает 49% доли в уставном капитале "Газпромнефть-Сахалина" (дочернее общество компании "Газпром нефть"), который является владельцем лицензии на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-Врангелевского участка. Доля "Газпром нефти" в совместном предприятии составит 51%.

"Принятое решение стало итогом выполнения соглашения о намерениях, подписанного компаниями на ПМЭФ-2019. Два года назад стороны выразили готовность к сотрудничеству при реализации арктических проектов и обозначили заинтересованность в создании совместного предприятия, способного выполнять весь комплекс работ по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа", - говорится в сообщении.

Северо-Врангелевский лицензионный участок входит в портфель шельфовых проектов "Газпром нефти". Он расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 кв. км. Глубина моря в пределах лицензионного участка в зоне расположения перспективных структур - 20-90 м. По совместной оценке "Газпром нефти" и "НОВАТЭКа", участок обладает высокими перспективами и ресурсным потенциалом.

В 2018-2019 годах "Газпром нефть" провела на Северо-Врангелевском лицензионном участке масштабные сейсморазведочные работы, что позволит актуализировать геологическую модель и совместно с "НОВАТЭК" принять решение о дальнейшей программе геологоразведочных работ.

"Российский шельф обладает огромным, еще не до конца оцененным ресурсным потенциалом. Однако его изучение и разработка требует значительных инвестиций, поэтому создание совместных предприятий является одной из самых эффективных моделей для работы на шельфе. Партнерства позволяют объединить не только финансовые возможности, но и отраслевую экспертизу, материальные, кадровые и логистические ресурсы участников. Мы видим большой потенциал у Северо-Врангелевского лицензионного участка, который вошел в наше соглашение с "НОВАТЭКом", и считаем эту сделку хорошим примером стратегического сотрудничества российских компаний, направленного на укрепление лидерства России в Арктике", - приводятся в пресс-релизе слова Дюкова.

"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" уже имеют СП - "Арктикгаз" и "Нортгаз", которые ведут разработку и добычу углеводородов в ЯНАО.

Газпром нефть НОВАТЭК Александр Дюков Леонид Михельсон ПМЭФ

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