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Рогозин до конца года ждет частные инвестиции в предприятия "Роскосмоса"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" ждет поступления частных инвестиций уже в этом году, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я не исключаю того, что уже в этом году мы станем с вами свидетелями того, что частный капитал придёт и на предприятия "Роскосмоса". Я даже знаю какие, но пока еще рано об этом говорить", - отметил он.

По его словам, частные инвесторы заинтересованы в совместном производстве космических аппаратов, солнечных батарей и других направлениях.

"Я думаю, что через год - два у нас доля частного капитала в госкорпорации будет такова, что она будет сравнима с тем частным капиталом, который является нашим внешним партнером", - добавил глава Рогозин.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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