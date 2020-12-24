В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская частная компания Success Rockets планирует построить в Дагестане космодром для сверхлегких ракет, сообщила пресс-служба компании.

"Компания выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта "Европа" в Республике Дагестан. Партнером выступила АО "Корпорация развития Дагестана". Для реализации проекта планируется привлечение частных и государственных инвестиций, объем которых оценивается в 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строительство объекта планируется начать осенью 2021 года, для этого потребуется порядка 50 га земли. На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром малой авиации, гостиница для туристов и работников, а также железнодорожная станция.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, компания планирует производить, испытывать и запускать на данном космодроме сверхлегкие ракеты, для которых в России пока нет соответствующих площадок.

"Космодром будет построен на севере Дагестана, на побережье Каспийского моря. По плану, строительство должно быть завершено в 2025 году, однако мы предполагаем, что сможем завершить его раньше", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что компания планирует развивать пять направлений: сверхлегкие ракеты, буксиры, спутники, спутниковые группировки и аналитика космических данных. Общий объем инвестиций составит $50 млн.

Первый коммерческий пуск сверхлегкой ракеты планируется в 2024 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Успешные ракеты" (Success Rockets) зарегистрировано 30 июля 2020 года, занимается деятельностью космического транспорта. Владельцем компании является Олег Мансуров.

Планы разработки сверхлегкой ракеты-носителя

В июне 2020 года "Ведомости" сообщали, что группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель. В проект под названием Success Rockets планировалось инвестировать $50 млн. Ракета длиной 20 м будет весить 13 тонн и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза.

Отмечалось, что у проекта три инвестора, однако они не раскрывались, уточнялось только, что это предприниматели из нефтяной отрасли, IT и сферы производства строительных материалов. На первый этап разработки ракеты они планировали выделить 300 млн рублей. Кроме того, предполагалось привлечение других инвесторов, а также проведение краудфандинговой кампании.

Как сообщал газете гендиректор компании Олег Мансуров, "Роскосмос" может стать потенциальным заказчиком сверхлегкой ракеты-носителя в рамках проекта "Сфера".