"Магнит" запустил сервис кредитного брокера

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что, развивая свое суперприложение, запустил онлайн-сервис "кредитный брокер", с помощью которого пользователи мобильного приложения компании смогут отправить заявки на получение кредитной карты банкам-партнерам.

"Мы продолжаем формировать вокруг наших покупателей экосистему комплементарных сервисов, - заявил через пресс-службу президент, гендиректор компании Ян Дюннинг. - Мы рассчитываем, что новый сервис, наряду с запущенным ранее Magnit Pay, внесет свой вклад в повышение лояльности покупателей к бренду "Магнит".

В декабре "Магнит" объявил о создании суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и другие нефинансовые услуги.

Первым этапом стал запуск платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ (один из основных акционеров "Магнита"). На сегодняшний день активными пользователями этого сервисы являются более 227 тысяч клиентов - они добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Около 45% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы "Магнита". Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превысило 4,5 млн.

Весной этого года "Магнит" добавил в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. В ближайшее время ритейлер намерен включить в суперприложение другие сервисы, в том числе переводы и оплату услуг ЖКХ, штрафов.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 21,9 тыс. магазинов/