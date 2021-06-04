Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

"Магнит" запустил сервис кредитного брокера

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что, развивая свое суперприложение, запустил онлайн-сервис "кредитный брокер", с помощью которого пользователи мобильного приложения компании смогут отправить заявки на получение кредитной карты банкам-партнерам.

"Мы продолжаем формировать вокруг наших покупателей экосистему комплементарных сервисов, - заявил через пресс-службу президент, гендиректор компании Ян Дюннинг. - Мы рассчитываем, что новый сервис, наряду с запущенным ранее Magnit Pay, внесет свой вклад в повышение лояльности покупателей к бренду "Магнит".

В декабре "Магнит" объявил о создании суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и другие нефинансовые услуги.

Первым этапом стал запуск платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ (один из основных акционеров "Магнита"). На сегодняшний день активными пользователями этого сервисы являются более 227 тысяч клиентов - они добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Около 45% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы "Магнита". Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превысило 4,5 млн.

Весной этого года "Магнит" добавил в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. В ближайшее время ритейлер намерен включить в суперприложение другие сервисы, в том числе переводы и оплату услуг ЖКХ, штрафов.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 21,9 тыс. магазинов/

Магнит ВТБ Ян Дюннинг Magnit Pay

Новости
ПМЭФ-2021

Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

ПМЭФ-2021

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

ПМЭФ-2021

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе
ПМЭФ-2021

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"
ПМЭФ-2021

Сбербанк вновь запустил программу сельской ипотеки

"Аэрофлот" 10 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Оборот розничной торговли РФ в апреле резко вырос на 34,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');