Совет директоров "Магнита" расширят до 11 человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" будет увеличен с 9 до 11 человек, это следует из нового устава, который утвердило годовое собрание акционеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Текущий состав из 9 директоров выполняет свои обязанности до следующего общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав", - уточнил представитель ритейлера.

Заседание совета директоров, на котором планируется принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров, назначено на 7 июля, говорится в материалах "Магнита".

Сейчас в совет входят основатель инвестбанка United Financial Group Чарльз Райан (председатель), партнер Mazovia Capital Джеймс Симмонс (заместитель председателя), сооснователь Marathon Group Александр Винокуров, глава управления прямых инвестиций "ВТБ Капитала" Тим Демченко, старший вице-президент ВТБ Алексей Махнев, бывший финансовый директор KPMG в России и СНГ Грегор Моват, старший советник Twinsuccess - Restructuring & Change management Ханс Вальтер Кох, выходец из Genesis Investment Management Евгений Кузнецов, а также президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

Акционеры на годовом собрании переизбрали совет в прежнем составе.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21,564 тыс. магазинов. Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей.

Основными акционерами "Магнита" являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group (16,8%).