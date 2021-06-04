"АЛРОСА" построит новый рудник вместо разрушенного в 2017 году "Мира"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" вместо разрушенного во время аварии 2017 года рудника "Мир" построит новый, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью "Интерфаксу".

"Можно точно сказать, что рудник "Мир" будет не то что восстановлен, а построен новый. Разработка проектной документации и прохождение госэкспертизы у нас намечена на конец 2022 года. После принятия решения начнется строительство - это уже 2023-2028 годы", - сказал Николаев.

Начать добычу алмазов на руднике предполагается в 2030-2031 годах.

По словам главы республики, сейчас на трубке завершается доразведка запасов и разработка техрегламента.

Уже определено место, где рудник будет построен и определена схема вскрытия подземных глубоких пластов.

"Компания "АЛРОСА" уже отработала технологические подходы, работа началась. Мы будем, конечно, стараться ускорить сроки, но тут все же вопросы, связанные с безопасностью производства, со сложными горно-геологическими условиями", - добавил Николаев.

В августе 2017 года на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" произошла авария. Тогда были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Спасти удалось 143 шахтера из 151.

В первом полугодии 2017 года на добычу на руднике "Мир" приходилось 11% производства группы "АЛРОСА". С осени 2017 года рудник законсервирован.

По данным "АЛРОСА", геологоразведочные работы по доизучению запасов трубки "Мир" будут завершены в 2021 году, отчет с подсчетом запасов подготовлен в 2022 году.