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Fitch повысило долгосрочный рейтинг "АЛРОСА" до "BBB" с "BBB-"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) до "BBB" с "BBB-".

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Краткосрочный РДЭ "АЛРОСА" подтвержден на уровне "F3", рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций ALROSA Finance S.A. повышен до "BBB" с "BBB-".

"Повышение рейтинга "АЛРОСА" отражает проверенную устойчивость финансовых показателей компании в сложных условиях пандемии, консервативный целевой показатель левериджа - отношение чистого долга к EBITDA на уровне 0,5x-1.0x, а также улучшение ситуации на рынке алмазов", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг компании также учитывает ее ведущие позиции на рынке необработанных алмазов и дисциплинированную ценовую стратегию ключевых поставщиков на этом рынке", - отмечается в сообщении Fitch.

АЛРОСА Fitch

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