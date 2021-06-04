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ПМЭФ-2021

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".

Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".

Глава государства также отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м. По словам Путина, Россия готова рассмотреть возможность расчётов за газ в евро и национальных валютах.

"Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к долларам больше привязана нефть, потому что нефть - биржевой товар. Газ - не биржевой товар, поэтому в целом мы готовы рассмотреть возможность расчётов и в национальных валютах - мы со многими странами это делаем сейчас с нашими партнерами, готовы говорить о расчетах в евро", - сказал он.

"Евро у нас абсолютно приемлем в расчетах по газу, это можно делать и это нужно делать, наверное", - отметил глава государства.

Ранее в Кремле заявляли, что Москва планирует и в дальнейшем поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня подчеркнул, что "Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия". "Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - заявил Песков.

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