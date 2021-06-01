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Кремль приветствовал намерение США отказаться от санкций против "Северного потока 2"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Москва приветствует намерение Вашингтона отказаться от введения санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", а также планирует и в дальнейшем поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока 2".

Он также подчеркнул, что "Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия". "Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - заявил Песков.

По его словам, "президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован".

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - сказал Песков.

В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений Соединенных Штатов с Европой. Реализация проекта, как отмечал Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Дмитрий Песков Владимир Путин США Украина Северный поток 2

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