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Одну из основных строительных "дочек" "Газстройпрома" возглавил Даниил Шапиро

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - АО "Стройтранснефтегаз", которое недавно вошло в состав "Газстройпрома" (крупнейший подрядчик "Газпрома", где ему принадлежит 49%), возглавил Даниил Шапиро, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В начале июня топ-менеджеры "Газпрома" сообщили, что "Газстройпром" завершил консолидацию строительных активов, в его периметр вошли "Стройгазконсалтинг" (СГК), "Стройгазмонтаж" (СГМ), "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), а также "Газпром автоматизация".

Шапиро прежде работал в ООО "Газпром инвест", где возглавлял инвестиционный проект "Система магистральных газопроводов "Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Вместе со Станиславом Аникеевым входит в совет директоров ПАО "Газпром автоматизация".

Предыдущим главой СТНГ с 2018 года был Иван Сибирев. Он назначен гендиректором АО "Газстройпром" вместо Станислава Аникеева. Аникеев в свою очередь возглавил ООО "Управляющая компания - Газстройпром", которая "будет управлять строительными активами группы "Газстройпром".

"Газстройпром" создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов СГК. "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга СГМ.

Стройтранснефтегаз Даниил Шапиро

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