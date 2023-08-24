"Ассоциация строительных организаций газовой отрасли" будет ликвидирована

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Ассоциация строительных организаций газовой отрасли" (АСОГО) ликвидируется, такое решение было принято на общем собрании членов АСОГО, сообщила организация.

О создании АСОГО было объявлено осенью 2016 года. Ассоциацию сформировали "Газпром" и его основные (на тот момент еще независимые) строительные подрядчики: "Стройгазмонтаж", "Стройтранснефтегаз" и "Стройгазконсалтинг". Сейчас все они вошли в состав строительного мега-подрядчика "Газстройпром".

В 2017 году ассоциация получила статус Центрального органа сертификации Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению "Строительные материалы, работы (услуги)". До этого момента ПАО "Газпром" регулировало деятельность поставщиков трубной продукции, арматуры, газоперекачивающего и иного производственного оборудования, а строительный сегмент - достаточно обширный -оставался в ином, более сложном положении.