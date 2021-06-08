SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

На этой информации котировки компании теряют почти 5% на "Московской бирже"

Фото: Tristan Fewings/Getty Images for The Old Vic

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - SPO "Белуга Групп" может пройти по нижней границе ценового диапазона в 2800-3200 рублей за акцию, книга заявок подписана на весь предложенный объем (2 млн акций), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Такая же информация приводится в сообщении "Ренессанс Капитала", который выступает одним из организаторов размещения.

В книге заявок представлен высококачественный спрос со стороны международных и российских инвесторов, сообщил инвестбанк.

На этих данных котировки "Белуга групп" ускорили снижение на "Московской бирже" и к 11:33 дешевели на 4,9%, до 3181 рубля за бумагу.

О планах SPO "Белуги" стало известно в конце прошлой недели, с того времени бумаги подешевели почти на 14%, с уровня 3690 рублей за штуку.

"Белуга Групп" объявила 4 июня, что продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.

Продающим акционером выступит Tottenwell Limited - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Белуга Групп". Ожидается, что "Белуга Групп", Tottenwell Limited и контролирующий акционер, председатель правления "Белуги" Александр Мечетин возьмут обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, банк "ФК Открытие" - ко-менеджером сделки.

Средства, привлеченные в рамках SPO, компания планирует направить на ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.

"Белуга" также рассчитывает, что SPO поспособствует привлечению в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, положительно отразится на ликвидности акций компании и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.

Мечетин в декабре говорил, что "Белуга" может продать казначейские акции в рамках SPO в течение двух лет, а в этом году несколько раз подтверждал планы вторичного размещения, но не называл конкретных сроков.

На квазиказначейский пакет приходится 22% акций.

Основным владельцем "Белуги" является Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Менеджменту принадлежит 5%. Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя, выпускает бренды водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая". Компании принадлежат шесть ликеро-водочных заводов: Архангельский, Мариинский и Хабаровский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Пермский винно-водочный завод "Бастион" и подмосковный "Завод Георгиевский. Традиции Качества". В 2018 году "Белуга" приобрела винодельческий комплекс "Поместье Голубицкое", в 2021 году - 88,5% в "Спиртзаводе Чугуновском".