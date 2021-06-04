Источник узнал ориентир цены размещения для SPO "Белуга Групп"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Белуга Групп" объявила 4 июня, что продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO. Ориентир цены размещения в рамках SPO ПАО "Белуга Групп" составляет 2800-3200 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Нижняя граница этого диапазона соответствует дисконту к цене закрытия торгов 3 июня в размере около 24%, верхняя - дисконту в размере около 13%.

Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.

На новости об SPO акции ПАО "Белуга Групп" подешевели на старте торгов "Московской биржи" на 3,6% (до 3550 рублей за штуку).

Продающим акционером выступит Tottenwell Limited - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Белуга Групп". Ожидается, что "Белуга Групп", Tottenwell Limited и контролирующий акционер, председатель правления "Белуги" Александр Мечетин возьмут обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, банк "ФК Открытие" - ко-менеджером сделки.

Средства, привлеченные в рамках SPO, компания планирует направить на ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.

"Белуга" также рассчитывает, что SPO поспособствует привлечению в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, положительно отразится на ликвидности акций компании и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.

Мечетин в декабре говорил, что "Белуга" может продать казначейские акции в рамках SPO в течение двух лет, а в этом году несколько раз подтверждал планы вторичного размещения, но не называл конкретных сроков.

На квазиказначейский пакет приходится 22% акций.

Основным владельцем "Белуги" является Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Менеджменту принадлежит 5%. Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя. Основные водочные бренды - Beluga, "Мягков" и "Беленькая". Компания владеет шестью ликеро-водочными заводами: Архангельский, Мариинский и Хабаровский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Пермский винно-водочный завод "Бастион" и подмосковный "Завод Георгиевский. Традиции Качества". В 2018 году "Белуга" приобрела винодельческий комплекс "Поместье Голубицкое", в 2021 году - 88,5% в "Спиртзаводе Чугуновском".

Стратегия "Белуги" до 2024 года предусматривает удвоение бизнеса: рост выручки до 130 млрд рублей с 63 млрд рублей в 2020 году.