Минэнерго США сохранило прогноз спроса на ЖУВ в мире на 2021г, ждет рост на 5,4 млн б/с

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США сохранило прогноз спроса на жидкие углеводороды в мире на 2021 год и ожидает рост на 5,4 млн б/с - до 97,7 млн б/с, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

В то же время EIA немного снизило прогноз спроса на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 млн б/с - до 101,3 млн б/с (101,4 млн б/с в майском прогнозе).

По оценкам EIA, в мае в мире было потреблено 96,2 млн б/с нефти и жидкого топлива, что на 11,9 млн б/с больше, чем в мае 2020 года, но на 3,7 млн б/с меньше, чем в мае 2019 года.

EIA прогнозирует, что добыча нефти ОПЕК составит в среднем 26,9 млн б/с в 2021 году и 28,7 млн б/с в 2022 году. Добыча нефти ОПЕК, по прогнозу EIA, вырастет с 25 млн б/с в апреле до среднего уровня 28 млн б/с в третьем квартале.

"Более высокий прогноз добычи ОПЕК в основном отражает наши ожидания того, что добыча нефти в Иране будет продолжать расти, продолжая тенденцию роста добычи, начавшуюся в ноябре 2020 года. Несмотря на то, что санкции, направленные на экспорт нефти из Ирана, остаются в силе, экспорт нефти из Ирана с конца 2020 года увеличивался, что привело к увеличению добычи нефти", - пишет управление.