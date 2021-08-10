Минэнерго США ждет сохранения цены нефти до ноября близ $72 за баррель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом ведомство понизило средний прогноз цены Brent на 2022 год до $66 за баррель.

До этого управление повышало прогноз средней цены Brent на 2021 год до $68,8 с $65,2 за баррель, а прогноз на 2022 год был повышен с $60 до $67 за баррель.

EIA также спрогнозировало, что добыча стран ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке.

"В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует ОПЕК в течение третьего и четвертого кварталов 2021 года. По нашим оценкам, в третьем квартале ОПЕК добывает на 1 млн б/с меньше, чем требуется, а в четвёртом квартале эта разница сократится до 0,3 млн б/с, - говорится в отчете. - Ожидается, что лидеры ОПЕК+ соберутся снова в декабре 2021 года, тогда мы ожидаем некоторых корректировок их плана сокращения".

EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК составит в среднем 27,6 млн б/с во второй половине 2021 года, что примерно на 0,6 млн б/с ниже предыдущего прогноза. Снижение прогноза отражает заявление ОПЕК+ от 18 июля, в котором содержится призыв к странам-участницам коллективно увеличивать поставки на 0,4 млн б/с в месяц с августа по декабрь 2021 года, что меньше, чем управление ожидало ранее.

"Прогноз добычи нефти ОПЕК в 2022 году примерно совпадает с нашим июльским прогнозом, при этом более высокий, чем ожидалось, объем добычи во второй половине года компенсирует снижение прогнозируемой добычи в первом квартале 2022 года", - сообщает EIA.