Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:18Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Минэнерго США ждет сохранения цены нефти до ноября близ $72 за баррель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом ведомство понизило средний прогноз цены Brent на 2022 год до $66 за баррель.

До этого управление повышало прогноз средней цены Brent на 2021 год до $68,8 с $65,2 за баррель, а прогноз на 2022 год был повышен с $60 до $67 за баррель.

EIA также спрогнозировало, что добыча стран ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке.

"В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует ОПЕК в течение третьего и четвертого кварталов 2021 года. По нашим оценкам, в третьем квартале ОПЕК добывает на 1 млн б/с меньше, чем требуется, а в четвёртом квартале эта разница сократится до 0,3 млн б/с, - говорится в отчете. - Ожидается, что лидеры ОПЕК+ соберутся снова в декабре 2021 года, тогда мы ожидаем некоторых корректировок их плана сокращения".

EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК составит в среднем 27,6 млн б/с во второй половине 2021 года, что примерно на 0,6 млн б/с ниже предыдущего прогноза. Снижение прогноза отражает заявление ОПЕК+ от 18 июля, в котором содержится призыв к странам-участницам коллективно увеличивать поставки на 0,4 млн б/с в месяц с августа по декабрь 2021 года, что меньше, чем управление ожидало ранее.

"Прогноз добычи нефти ОПЕК в 2022 году примерно совпадает с нашим июльским прогнозом, при этом более высокий, чем ожидалось, объем добычи во второй половине года компенсирует снижение прогнозируемой добычи в первом квартале 2022 года", - сообщает EIA.

EIA США Минэнерго ОПЕК Brent

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Латвия ввела до 10 ноября режим ЧС на границе с Белоруссией

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 203,3 млн

Нефть немного подорожала после падения до трехнедельных минимумов

Что случилось этой ночью: вторник, 10 августа

ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');