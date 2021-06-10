Группа "М.Видео-Эльдорадо" за год утроила ассортимент за счет маркетплейса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") сообщила, что за год увеличила ассортимент втрое за счет развития маркетплейса электроники.

Сейчас на онлайн-площадках и в магазинах ритейлера представлено около 130 тысяч товарных наименований. Расширение ассортимента обеспечило дополнительные 150 тысяч покупок в месяц и позволило увеличить количество товаров в чеке.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить доступный на наших площадках ассортимент электроники и техники до 250 тысяч наименований. При это мы продолжаем сами отбирать и закупать товары в рамках основной бизнес-модели", - заявил через пресс-службу коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев.

Компания объявила о запуске продаж по модели маркетплейса в июле 2021 года. По модели 3P (реализация товаров партнеров за комиссию без создания товарных запасов) продается не только электроника, но и комплементарные товарные категории. На долю партнерских товаров приходится около 15% от общего онлайн-трафика.

Среди партнеров маркетплейса крупные производители техники и ритейлеры: "Холодильник.ру", "Марвел-Дистрибуция" "Евротюнинг" (автоэлектроника и багажные системы), "Ресанта" (электроинструмент и садовая техника), "Сима-ленд" (товары для детей, дома и сада), "Альфа-Медика" (медицинская техника).

Также "М.Видео-Эльдорадо" сотрудничает со "Сбермегамаркетом", выставляя на своих площадках товары партнеров платформы по модели white label ("Сбермегамаркет" - новое название маркетплейса goods.ru, мажоритарную долю в котором ритейлер ранее в этом году продал Сбербанку).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроник. Основным акционером компании является "Сафмар" Михаила Гуцериева (около 60%).

В I квартале 2021 года продажи "М.Видео-Эльдорадо" (GMV) выросли на 13,8%, до 138,3 млрд рублей (с НДС). Онлайн-продажи повысились на 62,8%, до 92,4 млрд рублей (с НДС), составив 66,8% от GMV группы.