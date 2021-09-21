Глава "М.Видео" допустил возможность нового SPO для увеличения free float

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" не планирует SPO для привлечения средств в компанию, поскольку не нуждается в таком финансировании, сказал гендиректор ритейлера Александр Изосимов. В то же время он допустил, что акции могут продать основные акционеры для дальнейшего увеличения free float.

"Мы не рассматриваем dilution, выпуск нового капитала. Продажа акций акционерами - это их история, то есть это SPO, и деньги идут не в компанию, а акционерам. Насколько они готовы или не готовы продавать, мы не вольны комментировать, поскольку это, скорее, акционерный вопрос", - заявил Изосимов в ходе Sova Capital Small-Mid Cap Conference 2021.

"Однако, сказав это, могу подтвердить, что они (акционеры - ИФ) прекрасно понимают ценность free float, поддержания и увеличения free float. То есть при правильных условиях, я думаю, что они не будут держаться за свою долю, а, наверное, увеличат free float. Но для этого должны быть какие-то правильные условия, которые они сочтут приемлемыми для себя", - отметил глава "М.Видео-Эльдорадо".

"А так компания финансируется за счет собственного кэша, и мы поддерживаем уровень долговой нагрузки до 2,0х net debt / EBITDA - вот наши источники финансирования", - добавил он.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в 2018 году, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у своего акционера - группы "Сафмар".

Основным бенефициаром "М.Видео-Эльдорадо" является Саид Гуцериев - его структурам Ericaria Holdings и Weridge Investments Limited принадлежит 60% акций ритейлера.

В марте Ericaria продала 13,5% акций ПАО "М.Видео" в ходе SPO. Цена размещения составила 725 рублей за акцию (по нижней границе ценового диапазона), объем сделки составил 17,6 млрд рублей. Free float ритейлера в результате вырос до 24%.

Аналитики Sova Capital тогда не исключали новых SPO "М.Видео" и напоминали о серии размещений "Детского мира", в рамках которых АФК "Система" последовательно снижала свой пакет. Хотя в среднесрочной перспективе и существует риск "навеса" акций, новые размещения могли бы еще больше увеличить ликвидность "М.Видео" и привлечь в компанию больше международных инвесторов, писали аналитики в своем обзоре.

Акционерный капитал ПАО "М.Видео" поделен на 179 млн 768,227 тыс. обыкновенных акций. 15% в ритейлере принадлежат немецкому Media-Saturn-Holding. 0,8% - на балансе операционной "дочки" "М.Видео" - ООО "МВМ".