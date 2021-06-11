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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и в ожидании итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 по Москве); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%, при этом лидируют в росте бумаги золотодобывающих и финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3837,29 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1685,46 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 71,73 рубля (-0,05 рубля).

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Подорожали акции Polymetal (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Яндекса" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Московской Биржи" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), расписки Ozon (+0,5%), акции "Аэрофлота" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным: азиатские индексы торгуются разнонаправленно, как и сырьевые контракты. Российский рынок акций утром может попытаться подрасти, а рубль продолжит укрепляться.

Многое определится риторикой ЦБ РФ и шагом повышения ставки. Перспектива дальнейшего роста доходности рубля может стать препятствием для какой-либо значимой коррекции перекупленности российской валюты. В техническом плане, закрытие дня ниже 72,0 руб./$1 усиливает вероятность движения к отметке 70,0 руб./$1 и даже к 68,5 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, потребительские цены в США в мае поднялись до 5%, однако инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что инфляция носит краткосрочный характер, поэтому ее всплеск не привел к переоценке инвесторами перспектив изменения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС в преддверии ближайшего заседания регулятора 15-16 июня.

Кроме того, эффект более сильного ускорения инфляции был нивелирован неплохой недельной статистикой по рынку труда в США.

Утром в пятницу конъюнктуру мировых рынков можно оценить как нейтральную. Азиатские индексы преимущественно умеренно растут при поддержке некоторого ослабления доллара, хотя китайский и японский рынки акций под небольшим давлением, как, впрочем, и рынок нефти. Фьючерсы на основные американские и европейские биржевые индексы – в небольшом "плюсе", указывая на склонность участников рынка к сдержанным покупкам. Из факторов, способных поддержать настроения инвесторов в ходе дня, можно выделить публикацию индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Также в пятницу начинается трехдневный саммит "Большой семерки".

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,8%, несмотря на данные об ускорении инфляции в США; индекс S&P500 (+0,5%) обновил максимум.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что ненамного превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%.

Усиление инфляции в США обусловлено, в частности, эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди других факторов, способствующих ускорению инфляции, – подъем цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федрезерв начать сворачивать стимулы. Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тыс. после 385 тыс. неделей ранее.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне закрытия четверга).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают, но могут завершить ростом третью неделю подряд; цена нефти Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,47 за баррель (-0,1% и +0,4% в четверг), июльская цена WTI - $70,23 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне).

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

МосБиржа рынок акций

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