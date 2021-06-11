Аналитики дали прогноз повышения ставки Банком России до 5,5%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Аналитики сошлись во мнении, что ЦБ в пятницу повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,50%.

Совет директоров Банка России на заседании 11 июня рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки.

Некоторые экономисты после публикации Росстатом данных по инфляции за май пересмотрели свои прогнозы в сторону большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (до этого они ждали повышения ставки на 25 б.п.).

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года).

Инфляция с 1 по 7 июня ускорилась до 0,16% с 0,12% в последнюю неделю мая. Годовая инфляция на 7 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, была посередине между 6,1% и 6,2% (6,15%).

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%. Совет директоров ЦБ 11 июня будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Участники финансового рынка также ждут более решительных действий от ЦБ: из 23 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 84% считают, что регулятор повысит ставку на 50 б.п. - до 5,50%, 16% ждут повышения на 75 б.п. - до 5,75%. При этом, отвечая на вопрос, что Банку России следовало бы сделать, 64% из 33 участников опроса выступили за повышение ставки на 50 б.п., 27% - за 75 б.п., 6% - за скромный шаг в 25 б.п., а 3% - за сохранение ставки на уровне 5,0%.

"Вероятность повышения на 50 базисных пунктов выросла. Это довольно заметный сюрприз (со стороны инфляции - ИФ). Это будет одним из больших аргументов в пользу более широкого шага", - прокомментировал данные по инфляции за май главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков. До публикации этих данных "ВТБ Капитал" так же, как ING, Morgan Stanley и "Локо-Инвест", прогнозировал повышение ключевой ставки на 25 б.п. (все они теперь ждут шага в 50 б.п.).

"Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле. После чего ставка должна остаться неизменной до конца года", - полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. В пользу такого решения, по его мнению, говорит неблагоприятная ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями, а также быстрое восстановление экономики.

Майская статистика по инфляции меняет расклад по ключевой ставке на ближайшую перспективу, полагает главный экономист ING Bank по РФ Дмитрий Долгин. "Если ранее мы склонялись к повышению ключевой ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, то теперь базовый сценарий - очередное повышение на 50 базисных пунктов, до 5,5%", - считает эксперт.

Инфляция в 6%, ключевая ставка в 5% и желание регулятора быстрее переходить к нормализации ДКП - все это подразумевает более активное повышение ставки, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. "Мой базовый сценарий - 50 базисных пунктов по ставке в пятницу. При этом я не буду удивлен, если ЦБ повысит ее больше - на 75 пунктов или даже, возможно, на 100 пунктов. Но 100 пунктов, я думаю, очень резкое повышение, а 75 пунктов - вполне реалистично. Почему? Потому что нормализация денежно-кредитной политики без вывода реальной ставки хотя бы в нулевую зону из отрицательной невозможна. Отрицательная реальная ставка - это фактически один из главных признаков мягкой монетарной политики. Она у нас находится в отрицательной зоне уже больше полугода", - заявил эксперт.

Некоторые эксперты, придерживаясь базового сценария с повышением ставки на 50 б.п., также не исключают и более широкого шага. "На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки в следующие три месяца на уровне 5,7%, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6,0% на заседании 23 июля либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании. Рыночные ожидания на конец 2021 года соответствуют уже оценке 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России по ключевой ставке", - отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

Ряд экспертов по-прежнему отмечают вероятность повышения ставки 11 июня на 25 б.п., хотя и добавляют, что она невелика. "Юдаева говорила о том, что выбор на ближайшем заседании ЦБ будет стоять, скорее, между повышением на 25 и 50 б.п. Высокие показатели инфляции за май существенно увеличивают вероятность второго сценария. Но и первый вариант остается достаточно вероятным", - пишут аналитики Райффайзенбанка в обзоре.

"Я, честно говоря, считаю, что все равно было бы лучше, если бы ЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов в эту пятницу. Хотя, безусловно, негативный сюрприз по инфляции усложняет выбор. Если ЦБ повысит сразу на 50 базисных пунктов, то это станет сигналом рынку, что теперь такой шаг является нормальным для каждого заседания. Мне кажется, в коммуникации ЦБ не звучало, что он хочет приучить рынок к таким большим шагам", - считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.