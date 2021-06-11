"КАМАЗ" проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в первой половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны - квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

Сейчас в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 25,5 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит Daimler AG.