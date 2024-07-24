Поиск

"КАМАЗ" выкупил по оферте 87% выпуска облигаций БО-П10 на 6,1 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" выкупило по оферте 6 086 519 облигаций по цене 100% от номинала или 87% эмиссии, сообщил эмитент.

Компания разместила 3-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,8% годовых.

Ставки 9-12-го купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,2% годовых. Таким образом, ставка 9-го купона составит 17,2% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей и 9 выпусков классических бондов на 35 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в России производитель грузовых автомобилей.

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ к 22 июля в годовом выражении замедлилась до 9,07%

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

РФ направила в ОПЕК график компенсации превышенной добычи нефти в рамках ОПЕК+

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });