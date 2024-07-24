"КАМАЗ" выкупил по оферте 87% выпуска облигаций БО-П10 на 6,1 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" выкупило по оферте 6 086 519 облигаций по цене 100% от номинала или 87% эмиссии, сообщил эмитент.

Компания разместила 3-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,8% годовых.

Ставки 9-12-го купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,2% годовых. Таким образом, ставка 9-го купона составит 17,2% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей и 9 выпусков классических бондов на 35 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в России производитель грузовых автомобилей.