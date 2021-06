American Airlines вложит $25 млн в разработчика воздушного электротакси

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines Group Inc. планирует инвестировать $25 млн в британский стартап Vertical Aerospace Group Ltd., который специализируется на электрических летательных аппаратах, сообщает The Wall Street Journal.

American Airlines намерена купить у Vertical 250 воздушных такси. Авиаперевозчик также имеет опцион на приобретение еще 100 летательных аппаратов. Общий объем предварительных заказов от таких клиентов, как авиализинговая Avolon и авиаперевозчик Virgin Atlantic, составляет 1000 летательных аппаратов, говорится в пресс-релизе Vertical.

В American Airlines отметили, что электрические летательные аппараты, которые могут взлетать вертикально, как вертолеты, могли бы перевозить пассажиров в загруженных городах от и до аэропортов.

WSJ предупреждает, что запуск воздушного такси может затянуться. Vertical планирует провести первое испытание аппарата VA-X4 позже в этом году, а выполнение заказа American Airlines будет зависеть от одобрения аппарата регуляторами. Британский стартап рассчитывает начать коммерческие операции в 2024 году после получения одобрения европейских регуляторов.

Летательные аппараты Vertical смогут перевозить по четыре пассажира и передвигаться со скоростью 200 миль в час (около 322 км/ч).

Vertical также объявила о выходе на открытый рынок за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). Стоимость объединенной компании оценивается в $2,2 млрд.

В число инвесторов Vertical, созданной в 2016 году, входят Honeywell International Inc., Rolls-Royce Holdings Plc и венчурный фонд Microsoft Corp.

Vertical изучает создание совместного предприятия с Virgin Atlantic в Великобритании. Авиаперевозчик отмечает, что летательные аппараты Vertical позволят сократить время поездок между британскими городами. Например, путь от Кембриджа до аэропорта Хитроу, который сейчас занимает полтора часа, сможет быть преодолен за 22 минуты.

В феврале американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. объявила о покупке 200 воздушных электрических такси у стартапа Archer. В четверг авиаперевозчик сообщил, что создает свой собственный венчурный фонд, который будет инвестировать в технологии, позволяющие достичь целей устойчивого развития.

Boeing также инвестирует в разработку воздушного такси, которое может заменить существующие городские вертолеты, при этом сократив уровень шума и выбросов углерода.