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Uber продаст подразделение по разработке летающих такси

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc объявила о продаже очередного убыточного бизнеса – на этот раз компания рассталась с подразделением Uber Elevate, которое занимается разработкой летающих такси.

В понедельник Uber объявила о продаже операций в сфере технологий беспилотного вождения.

Бизнес Uber Elevate будет продан калифорнийскому стартапу Joby Aviation. Сумма сделки не раскрывается, однако Joby сообщил, что в рамках сделки Uber инвестирует $75 млн в Uber Elevate. Также стало известно, что Uber инвестировала $50 млн в подразделение в рамках очередного раунда привлечения финансирования в Uber Elevate, закрывшегося в январе.

Сделка по продаже Uber Elevate, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2021 года.

В сообщении Joby отмечается, что они с Uber планируют работать в партнерстве, интегрируя свои сервисы в приложения друг друга.

"Высокотехнологичная воздушная мобильность, вероятно, будет становиться все больше важной для окружающей среды и будущих поколений, - заявил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. - Эта сделка позволяет нам расширить партнерство с Joby, очевидным лидером в данном направлении".

Joby, основанная в 2010 году, привлекла финансирование в общей сложности на сумму $820 млн и оценивается примерно в $2,6 млрд, пишет MarketWatch. Компания фокусируется на производстве небольших электрических самолетов, рассчитанных на четырех пассажиров, и обещает представить сервис доступного аэротакси уже в 2023 году.

В понедельник Uber сообщила о продаже операций в сфере разработки технологий беспилотного вождения компании Aurora Innovation. Сумма этой сделки также не сообщается, однако известно, что Uber инвестирует в Aurora $400 млн и получит 26%-ную долю в этом стартапе.

Продажа двух перспективных подразделений существенно сократит баланс Uber, отмечают эксперты. Однако компания вынуждена сокращать расходы и привлекать средства, чтобы справиться с серьезными последствиями пандемии COVID-19 для ее сервиса такси.

Спрос на услуги такси в период пандемии снизился, и компании пришлось сократить рабочие места, чтобы уменьшить расходы. В то же время спрос на услуги доставки резко вырос.

Совокупный объем заказов сервиса такси в третьем квартале упал на 53%, до $5,9 млрд, сервиса доставки – взлетел более чем в два раза, до $8,6 млрд.

Акции Uber подорожали на 0,6% в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 78%.

Uber

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