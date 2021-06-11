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Компания Худайнатова выиграла аукцион по угольному участку "Богатырь"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООО "Разрез Богатырь" Эдуарда Худайнатова выиграло аукцион по угольному участку "Богатырь" в Новосибирской области, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Компания Худайнатова предложила за лот 3,153 млрд рублей при стартовой цене в 1,502 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на аукцион заявлялись еще одна структура Худайнатова - "Антарес", "дочка" "Ростеха" "РТ-Богатырь" и малоизвестная компания "Разрез Ташебинский" (Хакасия).

"Ростех" не принимал участия в торгах. "Есть твердая позиция государства в лице Роснедр относительно требований к инвестору. В текущей конфигурации проект не представляет интереса для компании, так как содержит множество дополнительных условий, влекущих избыточную для нас инвестиционную нагрузку", - объяснили "Интерфаксу" в "РТ-Развитие Бизнеса".

Участок "Богатырь" Горловского угольного бассейна расположен в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Роснедра сообщали, что запасы на участке по категории C1 составляют 95,05 млн т, C2 - 207,439 млн т, ресурсы: по P1 - 508 млн т, по P2 - 972 млн т, по P3 - 946 млн т.

Аукцион провели с особыми условиями. Первое условие - гарантия транспортировки не менее 10 млн тонн в год добытого угля железнодорожным транспортом по железнодорожной ветке "Бердск-Новоалтайск" примыкающей к Транссибу.

Второе условие - строительство не менее 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. При этом, суда должны быть построены на российских судостроительных заводах и введены в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля.

Третье условие - победитель аукциона не должен являться оффшорной компанией, а его учредители (бенефициары) должны быть налоговыми резидентами России.

Новость дополняется

Ростех Богатырь Эдуард Худайнаатов Роснедра

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