Эдуард Худайнатов консолидировал 100% "Коулстара"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бенефициар ООО "Коулстар" - глава "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов консолидировал 100% "Коулстара", следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Худайнатову принадлежало 75,1% "Коулстара". Еще 24,9% владел экс-министр природных ресурсов Хакасии, гендиректор "Коулстара" Борис Варшавский, который теперь вышел из капитала.

Соответствующие изменения произошли 28 декабря.

При этом Варшавский, по данным выписки ЕГРЮЛ от 29 декабря, сохраняет пост гендиректора компании.

"Коулстар" добывает уголь в Хакасии, его дочернее ООО "Угольная компания "Разрез Майрыхский" владеет лицензиями на разведку и добычу каменного угля в границах участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения (одно из крупнейших в России, запасы оцениваются почти в 5 млрд тонн). Промышленные запасы рядового угля в технических границах лицензионных участков составляют 1,36 млрд тонн.

Кроме того, в "Коулстар" входит "Разрез Богатырь", который в июне получил право разработки крупнейшего месторождения антрацита в Новосибирской области и рассчитывает начать добычу до конца 2023 года.